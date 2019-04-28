KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maça iyi başlamalarına rağmen sonunu getiremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili olduklarını ve ardından da golü bulduklarını belirtti.

Bu karşılaşmaya çok sayıda eksik oyuncuyla çıktıklarını bunun da maçta yapacakları hamleleri kısıtladığını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık golü de bulduk ama golden sonra baskı yedik. Baskı yediğimiz dönemde Aytemiz Alanyaspor risk alıp savunmasını orta sahaya kadar çıkardı. Biz bu durumu değerlendiremedik. Savunmanın arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü bulabilirdik olmadı. Kadromuzda çok eksik vardı. Bu oyuncular olmadığı zaman ilk 11 çıkarmakta ve hamle gücü oluşturmakta zorlandık. İkinci yarı Alanyaspor biraz daha kontrollü oynamaya başladı. Bu da bizim işimize geldi. Top biz de biraz daha fazla kalmaya başladı. Belki bu maçta taraftarımız bizden galibiyet bekledi ama beraberlik son haftada bulunduğumuz durum itibarıyla bence önemli bir sonuç."









- Sergen Yalçın: "İki taraf da üzülmedi"





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, her iki takımında mücadele ettiği, kazanmak arzusu ortaya koyduğu güzel bir karşılaşma oynandığını söyledi.

Takım olarak ofansif maç çıkardıklarını ifade eden Yalçın, "Maça yine bireysel hatadan gelen golle başladık. Bu hataları bir türlü düzeltemiyoruz. Özellikle deplasmanlar da bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İlk yarı özellikle oyun gücü bizdeydi. Çok daha etkiliydik. Pozisyonlar bizdeydi. Beraberliği erken bulduk." dedi.

İkinci yarıda mücadelesi yüksek dengeli bir oyun olduğunu aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"İkici yarı yağmur yağdıktan sonra daha mücadeleci daha eşit bir maç oldu diyebilirim. Özellikle Ozan’ın iki pozisyonu var. İkinci yarı rakibe hiç pozisyon vermedik. Sonuca baktığımız zaman adaletli gibi görülüyor. İki taraf da üzülmedi. Deplasmanda alınan bir puan bizim için 'Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz' mantığından gidecek olursak iyidir. Artık bundan sonra kalan 4 maça bakacağız. Puan cetvelinde iyi bir yerdeyiz. İnşallah bundan sonraki müsabakalarda iyi sonuçlar alıp ligi iyi bir yerde bitiririz."