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Maçın ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal:"Belki de taktik ve oyun anlayışının bittiği maçlardan biriydi. Daha arzulu ve istekli oynamamız gerekiyordu. Özellikle rakibin girdiği pozisyonlar var. Mağlup da olabilirdik"- "Bursaspor çok büyük bir camia. Başka davranışlar bizi burada düşürür. Onun için de bu desteğin artarak devam etmesi gerekiyor. Enerjiyi düşürmeden devam etmekten başka çaremiz yok. Diğer her şey zarar getirir"

28 Nisan 2019 Pazar 19:40
Maçın ardından

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisarspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, alınan sonuçtan dolayı üzüntülü olduklarını, ancak umutsuz olmadıklarını söyledi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çıkmadan önce tek hedeflerinin üç puan olduğunu dile getirdi.

Maçın genelinin iki takım için de ortada geçtiğini belirten Bakkal, beklenmedik sakatlık durumlarının kendilerinin üretkenliği azalttığını ifade etti.

Stresli maçlarda üretkenliğin azaldığını vurgulayan Bakkal, "Belki de taktik ve oyun anlayışının bittiği maçlardan biriydi. Daha arzulu ve istekli oynamamız gerekiyordu. Özellikle rakibin girdiği pozisyonlar var. Mağlup da olabilirdik." dedi.

Bakkal, ortamın zor ve gergin olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Diri bir takımım var. Bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Camianın da taraftarın da tepkisi olmadı son dakikaya kadar sabrediyorlar. Bu süreç böyle geçecek. Çok zor maçlar oynuyoruz. 4 maçımız var. Bunların hepsini kazanılabilinir puan da kaybedebiliriz. Kendi sahamızda Akhisarspor ve Göztepe maçlarını yüzde yüz kazanmamız gerekiyordu. Bu maçları belki de böyle oynayacağız. Çok yaşadığım için biliyorum inat etmemiz gerekiyor. Bıkmadan usanmadan. Bu süreç öyle gidecek. İnsanları anlayabiliyorum. Çalıştım çok çalıştım bu ortamlarda ama özellikle bundan sonraki maçlarda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnşallah çıkacağız ve buna da inanıyorum."


- "Üzüntülüyüz ama umutsuz değilim"


Bakkal, hataları söylemenin de vazifeleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Maçın başındaki sakatlıklar bizi erteledi. Üzüntülüyüz ama umutsuz değilim. Çünkü ligin belki üretkenlik anlamında az ama dirilik anlamında ilk üçe giren bir takımım var. Bunun bundan sonraki maçlarda bizi etkileyeceğine inanıyorum. Devam edeceğiz. Belki taraftarlarımızı bu söylemler kızdırabilir ama mağlup da olabilirdik. Kesinlikle umutsuz değilim kesinlikle. Bursaspor çok büyük bir camia. Başka davranışlar bizi burada düşürür. Onun için de bu desteğin artarak devam etmesi gerekiyor. Enerjiyi düşürmeden devam etmekten başka çaremiz yok. Diğer her şey zarar getirir."

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:40
  1. Akhisarspor
  2. Bursa
  3. Bursaspor
  4. Maçın ardından

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