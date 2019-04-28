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Maçın ardından

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu- "Lig bitmeden hiç bir şey belli olmayacak ve ligin altı oldukça mücadeleci geçiyor. Biz sonuna kadar inatla devam edeceğiz"

28 Nisan 2019 Pazar 18:45
Maçın ardından

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, iyi mücadele ettiklerini ve kalan maçlarda vazgeçmeden inatla devam edeceklerini söyledi.

Kahyaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce rakibi iyi inceleyerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Bursaspor'un istatistiklerini ve çalışmalarını iyi analiz ettiklerini belirten Kahyaoğlu, buna göre maç öncesindeki antrenmanları yönettiklerini ifade etti.

Kahyaoğlu, rakiplerinin sürekli kullandığı sağdan ve soldan ortalarını bertaraf ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İncelemelerimiz sonucunda ikili mücadelelerde rakibimizin iyi olduğunu gördük ama çocukların mücadelesi bunları oyun içinde son derece iyi önledi. Bu yüzden oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda inatla heyecanımız devam edecek. Vazgeçmek yok. Vazgeçmeden devam edeceğiz. Lig bitmeden hiç bir şey belli olmayacak ve ligin altı oldukça mücadeleci geçiyor. Biz sonuna kadar inatla devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:45
  1. Akhisarspor
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