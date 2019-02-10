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Maçın ardından

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:"Ne olursa olsun, evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olmasını isteriz. Saha içinde insanlar alın teri döküyor. Ben içeride oyuncularıma 'Yenile yenile büyüyeceğiz' dedim. Umut ediyorum ki Ümit hoca da bu bilinçle hareket etmiştir"

10 Şubat 2019 Pazar 22:47
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın hakemi Ümit Öztürk'le ilgili, "Ne olursa olsun, evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olmasını isteriz. Saha içinde insanlar alın teri döküyor. Ben içeride oyuncularıma 'Yenile yenile büyüyeceğiz.' dedim. Umut ediyorum ki Ümit hoca da bu bilinçle hareket etmiştir." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, kararlarıyla eleştirilen hakem Ümit Öztürk'le ilgili gelen sorulara şu cevabı verdi:

"Maçtan sonra yanına gittiğimde sadece kendisini tebrik ettim. İnsanları tebrik ederken de alması gerekeni verirsiniz. Ortaokulda bir ders vardı, bakmak ve görmek, diye bir konu vardı. İnsan bazen bakar ama görmez. Biz genç oyuncularımıza insanın gözüne bakın, gözünüzle yüreğinizle görün, sevin diyoruz. Bunu öğretiyoruz. Ben saha içinde penaltı pozisyonunu ekranda gördüm ve rahat bir şekilde kulübeye döndüm. Çok barizdi. Bazen biz görüyoruz, görülmüyor. Demek ki bizim bakış açımızda yanlışlık var."

Karaman, hakem Ümit Öztürk'le ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişi kendi vicdanına yenik düşüyorsa, bir yerde hata var. İnsan yüreği, yer yüzü gibidir, bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Ne olursa olsun, evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olmasını isteriz. Saha içinde insanlar alın teri döküyor. Ben içeride oyuncularıma 'Yenile yenile büyüyeceğiz.' dedim. Umut ediyorum ki Ümit hoca da bu bilinçle hareket etmiştir."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hakem Öztürk'le ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Karaman, "Başkanım kendi fikirlerini açıklamıştır. Kendince makul ve anlaşılır bir açıklama yapmıştır. O açıklamaların üzerine açıklama yapmam hadsizlik olur. Mutlaka doğrudur." ifadelerini kullandı.

Maçı da değerlendiren Karaman, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz için üzgünüm. Maç başlangıcı bize yakışmadı. Neticesinde penaltıdan gol yedik. Golü de bulduk ama ikinci golü özellikle çok hassas olduğumuz bir yerde, bize yakışmayacak tarzda yedik. Üçüncü golden sonra daha baskılı oynayan bir takımım vardı. Bu dönem içerisinde hepimizin baktığı ama bazılarının gördüğü pozisyon var. Saha içerisindeki ekranda da gördüm. Emin oldum penaltıyı verecek diye. Belki penaltı verilip golü bulsaydık maç farklı noktalara gelebilirdi. Girdiğimiz pozisyonlarda gol yapma becerisi gösteremedik ve mağlup olduk. Bazen galip gelip kaybedersiniz bazen de yenile yenile büyürsünüz. Biz böyle bir müsabaka oynadık bugün. Mücadele eden, teslim olmayan ve hakemin bitiş düdüğüne kadar samimi duruş gösteren bir takımım var."

Abdülkadir Ömür'ün performansı ve Jose Sosa'nın durumuna da değinen Karaman, "Abdülkadir Ömür'ün alt adalesinde bir sorun var. Bir de ayak topuğunda bir yarası var. Özel bir koruyucuyla oynamaya çalışıyor. İster istemez performansını olumsuz etkiliyor olabilir. 3-1'den 3-2'ye gelseydi Sosa'yı alacaktım ama fark inmeyince onu riske etmek istemedim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un genç futbolculara çok önem verdiğini dile getiren Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor'un yıllardır Türkiye üzerinde rol model özelliği vardır. Daha önceki 2-3 dönemde marka oyuncular, yüksek ücretli oyuncular kulübe kazandırılmıştı. Tabii ki onlar da bu kulüp için ter döktü. Türk futbolunun geleceğine emin adımlarla bakması lazım. Artık kara göründü. Bu ağır bütçeleri kulüplerin kaldırması mümkün değil. Ben bir spor adamı olarak bunu böyle değerlendiriyorum. Genç oyuncularımız başarılı oluyor. Başarılı olurken daha çok öğrenecekleri var. Rengi, milliyeti, dini ne olursa olsun bize emanet edilen her oyuncuyu kendi evladımız gibi görürüz."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 22:47
  1. Futbol
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  5. Ünal Karaman

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