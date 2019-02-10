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Maçın ardından

- Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş: "Bu çıkışı sürdürmek önceliğimiz olacak"- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"(Beşiktaş'la görüştüğü iddiaları) Şu an öyle bir şey yok"

10 Şubat 2019 Pazar 20:50
Maçın ardından


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir zamanda maç kazandıklarını belirtti.

Taraftarın geçen cuma günü tesisleri ziyaret ederek takıma inancını ve sevgisini gösterdiğini aktaran Özdeş, bunun için taraftara teşekkür ederek, bu ziyaretin takımın enerjisini yükselttiğini kaydetti.

Özdeş, ligde bulundukları yerin stresiyle karşılaşmanın başında rakibe pozisyonlar verdiklerini ifade ederek, gol bulduktan sonra rahatladıklarını dile getirdi.

Oyunun en önemli dakikalarında attıkları golle galibiyeti bulduklarını kaydeden Özdeş, "Taraftarımızın oluşturduğu enerji çok önemliydi, bunu galibiyetle taçlandırdık. Bu çıkışı sürdürmek önceliğimiz olacak." diye konuştu.

Özdeş, maçın ilk dakikasında rakibin gole çok yaklaştığının hatırlatılarak, "Defansta sıkıntı mı var?" sorusuna "Defanstan öte konsantrasyon kaybı. Bunu bulunduğumuz durumla bağlayabilirim." cevabını verdi.

Maçta Serdar Gürler'in kırmızı kart, çok sayıda oyuncunun da sarı kart gördüğü, bu durumda haftaya kadro hazırlamada sıkıntı yaşayıp yaşamayacağına ilişkin soru üzerine Özdeş, "Haftaya yerine oynatacağım arkadaşlarım bugüne kadar 11'de oynadı. Elimde kaliteli kadro var. En doğru 11 çıkacaktır. Olmayanların yerine çıkacak arkadaşlar da en az onlar kadar etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.


- Aytemiz Alanyaspor cephesi


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, seyir keyfi yüksek, iyi bir maç olduğunu söyledi.

Deplasmanda 2-0 geri düşmenin ağır bir skor olduğunu ifade eden Yalçın, buna rağmen 2-2'yi yakaladıklarına işaret etti.

Yalçın, şöyle devam etti:

"2-2'ye geldiğinde 1 puana üzülecekken son dakikadaki golle 3-2 mağlup olduk. Oyuncularımın mücadelesinden, istek ve arzusundan memnunum. Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık. Biraz daha agresif olsak oyun daha istediğimiz gibi şekillenebilirdi. Deplasman takımı gibi oynamadık. Oyunda çoğu zaman kontrol bizdeydi. Pozisyonları değerlendiremedik. Bu haftayı unutup Trabzonspor maçına hazırlanmamız gerekiyor."

Yalçın, basın mensuplarının "Beşiktaş'la görüştünüz mü?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Şu an öyle bir şey yok. Biz Alanyaspor'da çalışıyoruz. Herkesin hocası var, o yüzden kimseyi zan altında bırakacak sorular sormayalım. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Biz sadece Alanyaspor'un ligi iyi bitirmesi için elimizden gelen çabayı sarf etmek istiyoruz. Şu anda Alanyaspor'a odaklandık."

Ozan Tufan'ın performansıyla ilgili soru üzerine Yalçın, oyunda kaldığı süre içinde 23 yaşındaki futbolcunun temposunu beğendiğini ifade etti.

Ozan Tufan'ın 1-2 hafta içinde eski performansını yakalayacağını düşündüğünü aktaran Yalçın, Göztepe'nin 3. golünde faul olabileceğini ancak pozisyonu seyretmediği için çok yorum yapmak istemediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:50
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Kemal Özdeş
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