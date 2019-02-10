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Maçın ardından

- Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan:"Daha çok çalışmamız lazım. Telafi edecek zamanımız var"- Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:"Alt sıralardan uzaklaşmak için kazanmamız gereken bir maçtı"

10 Şubat 2019 Pazar 20:09
Maçın ardından


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında ağırladığı Altay'a 3-2 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, daha fazla çalışmaları gerektiğini, bu mağlubiyeti telafi edecek zamanlarının olduğunu belirtti.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarı oynadıkları oyunu ikinci devreye taşıyamadıklarını belirtti.

Altay'ın galibiyeti hak ettiğini kaydeden Demirbakan, "Rakibimiz zaaflarımızdan faydalandı. İkinci yarıda oyun geçişlerinde top kayıplarımız oldu. Atağa çıkarken kaybettiğimiz basit toplar Altay'ı umutlandırdı. Daha çok çalışmamız lazım, demek ki yeterli değil. Telafi edecek zamanımız var." diye konuştu.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Geriye düştükleri bir maçı çevirmenin kolay olmadığına dikkati çeken Karafırtınalar, "İlk yarı 2 basit hatadan gol yedik. Maçın dönebileceğini oyuncularıma devre arasında söyledim. Bir oyuncu değişikliğiyle sistemi de çok kolay değiştirdik. Üç golle galibiyeti aldık. Daha farklı sonuç da olabilirdi. Alt sıralardan uzaklaşmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Altay geri döndü. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:09
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