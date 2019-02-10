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Maçın ardından

- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı:"Orta sahada iyi oynadık. Kazandığımız için mutluyuz"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat:"Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakacağız"

10 Şubat 2019 Pazar 20:06
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 yenen İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, maçı orta sahada oynadıkları oyunla kazandıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, zor bir maç olduğunu belirterek "İlk yarı iki takım da pozisyon bulamadı. İkinci yarı bulduklarımızı değerlendirdik. Geçmiş haftalarda bunu yapamadığımız için kazanamıyorduk. İyi çalıştık. Çalışmamızın karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

Orhan Çıkırıkçı, bir basın mensubunun "Adana Demirspor'un üçlü savunma ile oynayacağını tahmin ettiniz mi?" sorusuna ise "Rakibin üçlü oynayacağını beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Taktiksel değişikliğe gittik. Orta sahada iyi oynadık. Kazandığımız için mutluyuz." cevabını verdi.


- Ümit Özat: "Kazanabileceğimiz bir maçtı"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, yapılan hatalardan ders çıkaracaklarını belirtti.

Topun kendilerinde olduğu anlarda hareketli olamadıklarını ifade eden Özat, "İlk yarıda rakibi önde karşılamak istedik. Bunu başardık. Takım savunmasında iyiydik. Önde etkili olamayınca pozisyona girmekte zorlandık." diye konuştu.

İlk golü atanın kazanacağı bir maç oynadıklarını aktaran Ümit Özat, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda rakibin boşalttığı alanlara oyuncu kaçırmayı hedefledik. Bir dikkat eksikliği bir de bireysel hatadan gelen goller yedik. Bireysel hataya kimse çare bulamaz. Vedat ve Kaan'ın oyundan çıkışları dengemizi bozdu. İstanbulspor sahasında ligin zirvesindeki takımları yenmiş bir ekip. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir penaltı pozisyonu var. Bana göre netti. Oyuncularım istekliydi. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakacağız."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:06
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  4. Orhan Çıkırıkçı
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