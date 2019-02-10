0553 313 94 23

Maçın ardından

- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:"Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok az sayıda olmamıza rağmen müthiş mücadele ettiler"- Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü İlhan Aydın:"Puansız döndüğümüz için üzgünüz"

10 Şubat 2019 Pazar 18:19
Maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, futbolcularının maçta çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, aldıkları galibiyeti taraftara, oyunculara ve kulüp başkanı Mustafa Bahçeci'ye armağan ettiğini belirtti.

Takımın kötü günlerden geçtiğini ifade eden Giray Bulak, şunları kaydetti:

"Kötü günümüzde yanımızda olmayanlar, iyi günümüzde yanımıza gelmesinler. Bu çocuklar 12-13 kişi kaldı. Her takımın transfer hakkı vardı. Bizden 3-4 kişi ayrıldı. 12-13 kişi birbirimize tutunduk, uçuyoruz. Teknik heyet olarak 5-6 aydır maaş aldığımız yok. Oyuncuların doğru dürüst taksit aldıkları yok ama hala duyarsız tavır devam ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok az sayıda olmamıza rağmen müthiş mücadele ettiler. İğne ile oynayan, sakat olanlar var."


- Tetiş Yapı Elazığspor cephesi


Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü İlhan Aydın, Balıkesirspor Baltok karşısında aldıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını aktardı.

Takımın transferin son gününde yapılan takviyelerle bu hale geldiğini dile getiren Aydın, "Artık bu maçı unutup önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanmak zorundayız. Cuma günü oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp 3 puan almak istiyoruz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler ama buradan puansız dönüyoruz. Puansız döndüğümüz için üzgünüz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:19
  1. Balıkesir
  2. Balıkesirspor BALTOK
  3. Maçın ardından
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. Tetiş Yapı Elazığspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk giyim firmalarından Londra çıkarması
    1. Türk giyim firmalarından Londra..
    2. Adana'da suç örgütüne operasyon; 1'i..
    3. "Kadın Olmanın Günahı" isimli..
    4. Dünyayı korkutan açıklama: Atom..
    5. Destici'den 'çöken bina' açıklaması:..
    6. Otomobil ağaca çarptı; sürücü yaralı
    7. Endonezya'da 9 uyuşturucu satıcısına..
    8. Maçın ardından
    9. Kuşadası'nda 4 hırsızlık olayında..
    10. Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası
    11. Suçüstü yakalanan akü hırsızı,..
    12. İran'da katliam yapacaklardı!..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    15. Malezya'da nesli tehlikedeki yeşil..
    16. İnşaatın asansör boşluğuna düşen yaşlı..
    17. "Bundan sonra keyfi yatırım yok"
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası
    20. "İran'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ..
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var