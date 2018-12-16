



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın eski futbolcusu Filip Holosko, siyah-beyazlı takımın şanssız olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı izleyen Holosko, Vodafone Park'taki karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş iyi oynadı ama şansı yoktu. İkinci yarıda çok etkili oynadı. Gökhan Gönül ve Caner çok etkiliydi. 2-2 iyi sonuç. Bir gol vardı, Türkiye’de ilk kez VAR olduğunu gördüm. Ofsayt gösterdi hakem. VAR sistemini çok sevmiyorum. Dünya Kupası’nda uygulandı. Avrupa’da başka ülkelerde olduğunu bilmiyorum. Bu pozisyonda küçük bir ofsayt vardı. Biraz şansı olsaydı Beşiktaş bugün galip gelirdi." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ı çok beğendiğini belirten Slovak oyuncu, "Ben yeni stada ikinci kez geldim. Müthiş bir stat. Taraftar yine çok iyiydi. Bugün çok iyilerdi tribünde ama Beşiktaş galip gelemedi." değerlendirmesinde bulundu.