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Maçın ardından

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:"Devreye kadar yemememiz gereken yerde golü yedik" - "Daha erken gol bulsaydık o coşkuyla üçüncü golü atabilirdik"

16 Aralık 2018 Pazar 22:53
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan takımının iyi geri dönüş yaptığını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un son üç maçını kazanan bir takım olarak moralli sahaya çıktığını belirterek, "Maçın başlangıcı düşündüğümüz gibi olmadı. Pozisyon zenginliğimiz olmadı. Oyunun kontrolünü zaman zaman rakibe verdik. Devreye kadar yemememiz gereken yerde golü yedik." dedi.

Yedikleri ilk golde kademe hatası yaptıklarını kaydeden Güneş, "Kademede Vida kayboldu, Medel tek başına kaldı. Zamanlama hatasıyla gol yedik. Rakibin dirençli olan morali yükseldi. İkinci gol, düşündüğümüz hücum varyasyonlarını yapamadan ve taç bizdeyken oldu. Oyuncular savaştı ve direnç ortaya koydu. Daha fazla atak sayımız olabilirdi, oyun hızlanmıştı. Attığımız gol 'ofsayt' diyorlar. Hiç olmasaydı daha iyiydi. Çok pozisyon buluyorduk, oyunun hızı artmıştı. Hem seyirci hem biz hem oyuncular ondan sonra durağanlaştık. Buna rağmen pozisyon bulduk. Rakip kaleci iyiydi. Daha erken gol bulsaydık o coşkuyla üçüncü golü atabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra etkili performans gösteren Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e ilk 11'de şans vermemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Kararlar maçtan önce verilir, maç içinde uygulanır. Doğrusu, yanlışı görülür. Bunlar üç gün önce kadroda olmayan oyunculardı. Lens de yoktu. Adriano'da soru işaretim vardı. 10-15 gün idman yapmayan oyuncular oluyor. Bir de yorgun oyuncular var. Adriano oynadı ama diri değildi." ifadelerini kullandı.

Güneş, Necip Uysal'ın da kasığındaki sakatlık nedeniyle ikinci yarıya devam edemediğini ve Dorukhan Toköz'ün ağrılarına rağmen oynadığını aktardı.


- Pepe ve Babel'in durumları


Sözleşmesinin feshi için görüşmelerin sürdüğü Pepe'nin yanı sıra Ryan Babel'in takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Hepsi milli takımdan sakat geldi. Bunları doğru bulmuyorum. Vida, Ljajic, Pepe, Babel ve Roco sakat geldi. Roco, ikinci yarıda takıma katılacak. Sakatlıktan sonra toparlanamayanlar var. Bir de bunların sorunu var, Pepe'nin gidişi gibi. Kimin gideceği kimin kalacağı yönünde oyuncuların da istekleri olabilir. Geniş bir konu, ben içindeyim ama benim karar vereceğim bir konu değil."

Transferde gidecek ve gelecek oyuncuların durumunun ekonomik şartlarla belirleneceğini anlatan Güneş, "Git, demekle olmuyor, kal demekle olmuyor. Babel bizim için iyi oyuncu, Adriano da iyi oyuncu. Onların da kulüple ilişkileri var. Bunlar şu anda soyut şeyler." değerlendirmesinde bulundu.


- Milli takım konusu


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmeye de açıklık getiren Güneş, "Dedikodu yapmaya bayılıyoruz. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm, Yıldırım Demirören'e gitsem ne olur, gitmesem ne olur? Bir gazetecinin yazdıklarıyla ilgili telefon açmıştım, onu konuşalım istedim. Para konusunu bazılarınız da yazıyor. Herhalde o kişi Demirören ile çalışıyor. O konuyu konuşmak için gittim. Bir de nişan konusu vardı. Gizli bir şey olur mu?" şeklinde konuştu.

Milli takım konusunda daha önce bir görüşme yaptığını hatırlatan Güneş, "O zaman resmi görüştüm, olmayacağını söylemiştim. Ben Beşiktaş'ta çalışıyorum. Başarılı olmak, katkı vermek için çalışıyorum. Her gün aynı şeyi düşüneceğim. Şu anda üzgünüz, durumumuzun iyi olmadığını biliyoruz. Zor bir dönem geçiriyoruz. Bunu en iyi şekilde gidermek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 22:53
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Şenol Güneş
  5. Trabzonspor

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