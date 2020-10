ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Ankaraspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Şu an hem fizik hem de mental olarak ligin çok altındayız." dedi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Balıkesirspor'a karşı kötü bir futbol sergilediklerini dile getirdi.



Bir an önce toparlanmaları gerektiğinin altını çizen Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Baştan sona istediklerimizin hiçbirini sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu. Gerek ofans gerekse defansta çok eksik kaldık. Buna rağmen girdiğimiz iki çok net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Bu önemli değil. Önemli olan şu an hem fizik hem de mental olarak ligin çok altındayız. Bir an önce bunları giderip, düzlüğe çıkmamız gerekiyor. Biraz zor mu, zor. Çünkü inanıp güvendiğimiz, bildiğimiz oyuncuların bir çoğundan düşündüğümüz, yapabilme kapasitesi olan haraketlerin hemen hemen hiçbirini göremiyoruz. Elimizi attığımız yer kuruyor. Bir an önce burayı tedavi etmemiz lazım. Doğruyu bulmamız lazım. Eksiğiz, sıkıntılıyız ama buradan da çıkabilecek gücümüz var. İnşallah en kısa sürede bu girdaptan çıkarız."

Maçın son bölümünde sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Doğukan Efe'nin durumuna ilişkin bilgi veren Taşdemir, "Doğukan çok talihsiz bir şekilde boynunun üstüne düştü. İlk etapta bilincini yitirdi. Bilinci hastanede tekrar yerine geldi. Bize son gelen bilgi şu an daha iyi olduğu." diye konuştu.





- Mesut Dilsöz: "Bizi destekleyen herkese üç puan armağan olsun"





Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz ise oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hem mücadele hem de kazanma istekleri üst düzeydeydi. Öne geçtik. Basit top kaybettik, golü yedik. Net pozisyonlarımız da vardı. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Kazandık, oyuncularımızı kutluyorum. Bizi destekleyen herkese üç puan armağan olsun."