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Macar Kültür Merkezi’nde “Şiir Resimleri” Sergisi

Elliye yakın sanatçının çizimleriyle oluşan Macar illüstrasyonunun zengin örneklerinin yer aldığı “Şiir Resimleri-Macar Çocuk Kitabı İllüstrasyonlarından Görüntüler” sergisi Macar Kültür Merkezi’nde açıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:59
Macar Kültür Merkezi’nde “Şiir Resimleri” Sergisi

Elliye yakın sanatçının çizimleriyle oluşan Macar illüstrasyonunun zengin örneklerinin yer aldığı “Şiir Resimleri-Macar Çocuk Kitabı İllüstrasyonlarından Görüntüler” sergisi Macar Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi, resimlerin yanı sıra son yıllarda yayımlanan Macar çocuk kitaplarından örnekler de içeriyor.


Macar çocuk kitabı illüstrasyonunun uzun hikayesini hem 1950 ve 60’ların efsane grafikerleri, hem de çağdaş sanatçıların eserleriyle gözler önüne seren “Şiir Resimleri- Macar Çocuk Kitabı İllüstrasyonlarından Görüntüler” isimli sergi, ALX Hungary sponsorluğunda Macar Kültür Merkezi’nde açıldı.


Ünlü illüstratör ve kuklacı Dvid Remsey’in sunuşuyla açılan serginin Küratörlüğünü Gürçim Yılmaz üstlendi. Duvar resimleri İstanbul’da yaşayan Macar ressam Lea Tth tarafından yapılan sergi, Lszl Réber, Endre Blint, Gyula Hincz ve Jnos Kass gibi pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüş Macar illüstrasyon geleneğinin efsane isimleri ile çağdaş illüstratörler bir araya getiriyor.


28 Şubat’ta açılan ve 24 Nisan 2019’a kadar gezilebilecek sergi, Macaristan’dan çocuk kitapları ile Macar çocuk kitabı illüstrasyonlarını farklı dönemlerden örneklerle sunuyor.


Her yıl Nisan ayında gerçekleşen Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda da yer alması planlanan sergide illüstrasyonlarıyla yer alan isimler ise şöyle:


risz Agcs, Endre Blint, Andrs Baranyai (b), Rozi Békés, Istvn Buzay, Andrs Dniel, Alexandra Faltisz, Adrienn Gyöngyösi, Gyula Hincz, Ildik Horvth, Igor Lazin, Krisztina Kllai Nagy, Tibor Krpti, Jnos Kass, Dra Keresztes, gnes Keszeg, Zita Kismarty-Lechner, Fruzsina Kun, Andrea Kürti, Gabriella Makhult, Mariann Mray, Krisztina Maros, Annamria Megyeri, Jacqueline Molnr, Dina Nagy, Nagy Norbert, Orosz Annabella, Pap Kata, Psztohy Panka, Paulovkin Boglrka, Pikler va, Réber Lszl, Reich Kroly, Rofusz Kinga, Schall Eszter, Szalma Edit, Szimonidész Kovcs Hajnalka, Szulyovszky Sarolta, Takcs Mari, Timk Bbor ve Vojnich Erzsébet.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:59
  1. sergi
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  3. sanat

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