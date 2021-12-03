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Kadın - Aile Macar gulaş tarifi, nasıl yapılır? Macar gulaş nedir?
Kadın - Aile

Macar gulaş tarifi, nasıl yapılır? Macar gulaş nedir?

9. yüzyılda Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğidir. Yemeğin adı, Macarcada "sığır güden kişi, çoban" anlamına gelir.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:59:00 - 2021-12-03 17:25:04
Macar gulaş tarifi, nasıl yapılır? Macar gulaş nedir?

Macaristan'ın geleneksel yemeklerinden biridir.

Macar gulaş malzemeler

Yarım kilogram kuşbaşı dana eti
2 adet soğan
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet kırmızı biber
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı tuz (arzuya göre miktarı değiştirebilirsiniz)
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1/2 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı tepeleme un
2 su bardağı su

Macar gulaş nasıl yapılır?

Geniş bir tencerede tereyağ ve sıvı yağını kızdırın. Doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsakları 2-3 dakika yağda çevirdikten sonra tüm baharatları ekleyin ve karıştırın. Ardından etleri ilave ederek suyu çekene kadar kavurun. Salçayı ekleyip, kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin. Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Macar gulaşı servis tabağına alın. Afiyet olsun.

Macar gulaş nedir?

Gulaş (Macarca: Gulyás), Macaristan'ın geleneksel yemeklerinden biridir. Genellikle dana eti, soğan, kırmızı biber ve biberden yapılır. Gulaşın kökeni, 9. yüzyılda Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğidir. Yemeğin adı, Macarcada "sığır güden kişi, çoban" anlamına gelir.

 

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