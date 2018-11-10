Maç sonrası Ünal Karaman'dan açıklama: 5 golün nedeni...

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, karşılaşma sonrası konuştu.

İkinci yarıya başlarken inançlı olduklarını belirten Karaman, "Oyun olarak bu sonucu hak ettiğimizi söyleyemem. İlk yarıda 2-0 mağluptuk ama ikinci yarıya çıktığımızda içimizde bir inanç vardı, bu skoru döndürürüz diyorduk. İkinci yarının başında duran toptan yediğimiz 2 gol bizi bitirdi." dedi.

Skorun kabul edilemez olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kabul edilebilir bir mağlubiyet değildi. Bizim için ve bu formaya gönül verenler için çok ağır bir sonuç. Bu formaya layık değil, kabullenmek zor." ifadelerini kullandı.