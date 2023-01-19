Maalesef bir bebeği daha kaybettik! Bu haber çocuklu ailelere ibret olsun

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu anne Hatice Ala, evdeki tuvaleti temizlemek için seradan bardak içinde asit getirdi. 1,5 yaşındaki M.A., su zannettiği asidi içti.

Ağlamaya başlayan oğlunun asit içtiğini gören anne Hatice Ala, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.A.'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Varsak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili incelemenin ise devam ettiği bildirildi.