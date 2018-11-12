Lucescu Fenerbahçeli o ismi Milli Takıma çağırdı!
Mehmet Topal, A Milli Takım'ınİsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.12 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, 20 Kasım'da ise özel maçta Ukrayna ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosuna Mehmet Topal'ın da alındığı belirtildi.
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