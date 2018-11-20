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Lucescu: Arkamda başarılarla dolu tarih var

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 23:57
Lucescu: Arkamda başarılarla dolu tarih var

UEFA Uluslar Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan A Milli Takımımız, yılın son maçında Antalya'da konuk ettiği Ukrayna ile golsüz berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Mircea Lucescu, şunları söyledi:

"Andriy Shevchenko ile maçtan önce konuştum. Shevchenko'nun takımının yarısı Shakhtar ve yarısı Dinamo Kiev'den kurulu. Biz de onlar gibi olmak istiyoruz. Bu gelişimi yaptılar, biz de yapmak istiyoruz."

"Ukrayna da gençti, biz de. Ama onların oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor. Sorun değil, bunu da aşacağız."

"Başka oyuncu yok"

"Sonuç ilgimi çekmiyor. Ben bir sistem kurmaya çalışıyorum. Kimin üzerine sistem kuracağımı düşünüyorum. Devamlılık lazım. Geçen seneden, bu seneye 8-9 önemli oyuncu var. Başka oyuncu yok. Yoklar yani."

"Oyuncular umarım kendi kulüplerinde de oynarlar. Mart'a kadar süremiz var. Umarım kendi kulüplerinde oynadıktan sonra ne oynadıklarını bilerek tekrar toplanacağız."

"Futbolcular burada ülke aşkıyla gelmeli"

"Ukrayna, kendi grubunda birinci oldu. Hızlı oynayan, genç bir ekip. Bizim de onlar gibi olmamız ve o seviyede oynamamız lazım."

"Milli Takımda sözleşme söz konusu olmaz, futbolcuların buraya ülke aşkı için gelmesi gerekiyor."

"Tarihim başarılarla dolu"

"Konuşan insanların beni beğenmesine gerek yok. Benim arkamda başarılarla dolu tarih var. Kontrat falan bunları konuşanlar ne diyor, bilmiyorum. Benim mesleğime ve insanlığa saygım var."

"Ne söylememi istiyorsunuz? Beni eleştirenler kim? Eleştirilerle milli takıma yardım etmiyorlar ki! Bildikleri tek şey polemik yapmak."

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 23:57
  1. Antalya
  2. Mircea Lucescu
  3. UEFA Uluslar Ligi
  4. Ukrayna
  5. A Milli Takım

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