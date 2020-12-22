  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi
Aktüel

Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 01:49:51 -
Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da 3 yıl önce eğitim faaliyetine başlayan Türkoloji Bölümü, eğitimlerini tamamlayan ilk mezunlarını verdi.

Ülkenin tek kamu üniversitesi Lübnan Üniversitesinde 2017 yılında, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla eğitime başlayan Türkoloji Bölümü'nde okuyan 13 öğrenci, 3 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri dolayısıyla katılımın sayılı olduğu mezuniyet törenine, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmed Rabah, YEE Türkçe Eğitim Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, Türk Hava Yolları (THY) Beyrut Ofisi Müdürü Hasan Hamdan ve öğrencilerin aileleri ile öğretmenler katıldı.

Türkiye ve Lübnan milli marşlarıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Büyükelçi Çakıl, Türkiye ve Lübnan'ın ortak değerlere sahip iki dost ve kardeş ülke olduğuna işaret ederek iki ülke halkının birbirlerini daha iyi anlaması ve tanıması için Türkoloji Bölümü'nün ciddi bir boşluğu kapatan bir çalışma olduğunu anlattı.

Lübnan ile Türkiye arasında 2010 yılından beri vizelerin kaldırıldığını hatırlatan Büyükelçi Çakıl, Türk dizilerinin de son zamanlarda Lübnan'da çok izlendiğine ve bunun sonucu Türkçeye olan ilginin de arttığına dikkati çekti.

Büyükelçi Çakıl, Türkoloji Bölümü'nde Türkçenin yanı sıra Türk tarihi ve Türkiye ile ilgili diğer birçok konunun da işlendiğini öğrendiğinde büyük gurur duyduğunun altını çizdi.

Lübnan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Rabah da Türkoloji Bölümü'nden verdikleri ilk mezunlarla gurur duyduklarını dile getirerek bu bölümden mezun olan öğrencilerin iki ülke arasında bir köprü görevi göreceklerini söyledi. Bölümde istihdam edecek hoca bulmakta zorluk çektiklerine işaret eden Rabah, mezun olan ve çok güzel Türkçe konuşan 13 öğrencinin Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamlayarak Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde görev almak üzere geri gelmelerini temenni ettiklerini kaydetti.

Mezuniyet töreni, diploma ve THY'nin sağladığı Türkiye'ye gidiş-geliş bileti ile diğer bazı hediyelerin verilmesinin ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Ülkenin tek kamu üniversitesi olan Lübnan Üniversitesinde YEE'nin destekleriyle faaliyetlerine devam eden Türkoloji Bölümü'nün şu anda 40'tan fazla öğrencisi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!
Gündem

Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Fatih Altaylı'ya ders niteliğindeki açıklamasından sonra Altaylı, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Tür..
Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...
Siyaset

Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...

Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi’nin Pendik Kurucu İlçe Başkanı Ömer Keleş’in Twitter hesabından 'YPG/PKK, Kürdistan' p..
Gündem

"Yunan uzman" açıkladı! Yunanistan Türkiye'nin üstünlüğüne karşı İsrail'in yardımına sığındı

Doğu Akdeniz ve Ege adaları meselesinde Türkiye'ye karşı ABD ve Avrupa Birliği'nin desteğini almak isteyen Yunanistan hükümeti, istediği son..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay