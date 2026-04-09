SON DAKİKA
Dünya Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan flaş ateşkes açıklaması
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan flaş ateşkes açıklaması

AA Giriş Tarihi:
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan flaş ateşkes açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile ateşkes sağlanması ve doğrudan müzakerelere başlanmasına yönelik önerinin uluslararası alanda olumlu karşılık bulmaya başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Maruni Birliği Başkanı Maron el-Hulu ve beraberindeki heyeti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Avn, Lübnan'da mevcut durumdan çıkışın tek yolunun İsrail ile ateşkes sağlanması olduğunu belirterek, bunun ardından iki taraf arasında doğrudan müzakerelerin başlaması gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede yoğun uluslararası temaslar yürüttüklerini kaydeden Avn, müzakerelere başlama önerisinin uluslararası çevrelerde geniş destek gördüğünü ve siyasi kulislerde olumlu şekilde karşılık bulmaya başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkede iç karışıklığa izin vermeyeceklerini vurgulayarak, çözümün devlet kurumlarına ve meşru güçlere bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

Bazı kesimlerin ülkede korku yaymaya çalıştığını ifade eden Avn, Lübnan halkının yeniden iç çatışmaya sürüklenmeye hazır olmadığını, güvenlik güçleri ve ordunun zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirdiğini belirtti.

Güvenlik kurumlarına olan güvenini yineleyen Avn, vatandaşların da istikrarın korunmasında sorumluluk alması ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Avn ayrıca devletin, güneydeki sınır bölgelerinde evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşların direncini desteklemek için tüm imkanlarını seferber ettiğini ve bu kapsamda "dost ve kardeş" ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

