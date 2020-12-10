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Aktüel Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu
Aktüel

Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu

Ülkede günlük vaka sayısı bir önceki güne kıyasla 4 bin 386 arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:59:44 -
Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü yer oldu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, başkent, Kovid-19 vakalarının arttığı 3 bölge içinde yer alıyor. Önceki haftalarda 100 bin kişide 158,1 olan enfeksiyon oranının, 6 Aralık itibarıyla 191,8'e çıkmasıyla Londra, vaka sayısının en çok görüldüğü kent oldu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, hem virüsün yayılmasını önlemek hem de kentin sıkı kısıtlamaların uygulanması gereken 3. kademe önlemler kapsamına alınmasının önüne geçmek için halkın elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

- Londra'nın 3. kademeye alınma ihtimali

Vakaların artması durumunda 16 Aralık'ta yapılacak değerlendirmede, Londra'nın 3. kademeye alınma ihtimali bulunuyor.

3. kademe önlemleri, spor salonlarının kapatılmasını, gerekli olmadığı sürece seyahat edilmemesini, barlar ve restoranların sadece paket servisi yapabilmesini ve spor etkinliklerinin yasaklanmasını içeriyor.

- Ölü sayısı 63 bin 82'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede günlük vaka sayısı, bir önceki güne göre 4 bin 386 artarak 20 bin 964'e çıktı. Böylece "15 Kasım ortasından bu yana en yüksek günlük artış" kaydedilirken salgın süresince görülen toplam enfeksiyon sayısı da 1 milyon 787 bin 783'e yükseldi.

Son 24 saatlik dönemde 516 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 28 günde ölenlerin sayısı 63 bin 82'ye ulaştı. Ölüm belgesinde Kovid-19 yazan kişilerin sayısı ise 79 bini geçti.

Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülkede, Kovid-19 aşısı yapılmasına bu hafta başlanmıştı.

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