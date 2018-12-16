Liverpool, Manchester United engelini aştı





İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Manchester United'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Liverpool, Anfield Road'da Manchester United'ı ağırladı.

Liverpool'da 24. dakikada Sadio Mane, Manchester United'da 33. dakikada Jesse Lingard'ın attığı gollerle ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede daha etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi Liverpool, 73 ve 80. dakikalarda Xherdan Shaqiri'nin kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Ligde art arda 6. maçını kazanarak 45 puana yükselen Liverpool, Manchester City'nin bir puan önünde liderliğini korudu. Manchester United ise 26 puanla 6. sırada yer aldı.















