Liverpool Lig Kupası’na Erken Veda Etti: Crystal Palace’tan Farklı Galibiyet

İngiltere Lig Kupası’nda son şampiyon Liverpool, Anfield’da Crystal Palace’ı konuk etti. Büyük bir sürprize sahne olan mücadelede konuk ekip, Liverpool’u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Crystal Palace’ın gollerini 19. ve 67. dakikalarda Ismaila Sarr, 82. dakikada ise Yeremi Pino kaydetti. Liverpool, maç boyunca etkili bir oyun sergileyemezken, taraftarı önünde ağır bir yenilgi aldı.

LIVERPOOL’UN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, bu sonuçla birlikte tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçta 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Takımın özellikle savunma hattında yaptığı hatalar ve gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekti.

KUPADA GECENİN DİĞER SONUÇLARI

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Swansea City - Manchester City: 1-3

Arsenal - Brighton & Hove Albion: 2-0

Wolverhampton - Chelsea: 3-4

Newcastle United - Tottenham: 2-0

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Liverpool’un aldığı bu yenilgi, hem taraftar hem de İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Kırmızılar’ın özellikle Premier Lig ve Avrupa sahnesinde yeniden ivme kazanabilmesi için savunmadaki zafiyetlerini kısa sürede gidermesi gerekiyor.