0553 313 94 23

Lise öğrencileri "Futbol Hakemlik Sertifikası" alabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu ile Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, kentteki lise öğrencilerine "Futbol Hakemlik Sertifikası" kazandırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:44
Lise öğrencileri "Futbol Hakemlik Sertifikası" alabilecek

SAKARYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki lise öğrencilerine "Futbol Hakemlik Sertifikası" kazandırılmasına ilişkin iş birliği yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, TFF Bölge Müdürü Ferruh Sezgin, TFF Sakarya İl Hakem Kurulu Başkanı Şükrü Özkan, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (SASKF) Başkanı Yaşar Zımba iş birliği protokolünü imzaladı.

Durmuş, yaptığı konuşmada, 2023 eğitim vizyonunda orta öğretim öğrencilerine yeni sertifikasyonlar kazandırılmasıyla ilgili hedeflerin olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir "ilk" olan lise öğrencilerinin hakemlik sertifikasyonlarına sahip olması için çalışma yaptıklarını belirten Durmuş, "Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan ilk protokolün ardından şimdi de futbol federasyonu ile benzer bir protokole imza attık. İnşallah çocuklarımız alacakları eğitimlerle hakemlik kurslarını başarıyla tamamlar. Sadece akademik değil, akademik bilgileri spor ve sanatla birleştirebilecek çalışmaları yürütmeyi arzu ediyoruz. Gençlerimizden yoğun ilgi ve talep gören bu çalışmalarda çocuklarımızın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yeterliliğe ve beceriye sahip olmalarını istiyoruz. Futbol kenti Sakarya'da bu çalışmayı yapmaktan ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:44
  1. Futbol
  2. hakemlik sertifikası
  3. imza protokolü
  4. lise öğrencileri
  5. Sakarya
  6. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  7. Türkiye Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buca Belediyesi’nde korkutan yangına hayati müdahale
    1. Buca Belediyesi’nde korkutan yangına..
    2. Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
    3. New York borsası karışık seyirle açıldı
    4. Körfez’de hurda araçlar çekiliyor
    5. Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin,..
    6. Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    7. Dünya Olimpiyan Birliğinden okçular..
    8. Lise öğrencileri "Futbol Hakemlik..
    9. Kanser hastası Aysu’nun Kız Kulesi..
    10. "Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır..
    11. Bakan açıkladı! Hafta sonu açılacak
    12. e-Devlet uygulamasının adı değişiyor!..
    13. Bölgeden dikkat çeken iddia:..
    14. Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş..
    15. Nagihan Tokmak’ın hedefi derece
    16. "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle..
    17. Yaz Okulu başlıyor
    18. Özel harekat ve çevik kuvvet binası..
    19. Başkan Gürkan Hekimhan’da..
    20. Yozgat’ta dolu nedeniyle 70 bin dekar..
    21. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz..
    22. Gençlere yönelik ücretsiz yaz spor..
    23. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne..
    24. Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    25. Başakşehir’de 190 öğrenci hünerlerini..
    26. Şanlıurfa’da 8 yeni ambulans hizmete..
    27. Vatandaşlara kaliteli içme suyu
    28. Yayalar için artık tehlike..
    29. Ahlat’ta bahar şenliği
    30. CHP’den imamlara mektup
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!