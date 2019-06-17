Lise öğrencileri "Futbol Hakemlik Sertifikası" alabilecek

SAKARYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki lise öğrencilerine "Futbol Hakemlik Sertifikası" kazandırılmasına ilişkin iş birliği yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, TFF Bölge Müdürü Ferruh Sezgin, TFF Sakarya İl Hakem Kurulu Başkanı Şükrü Özkan, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (SASKF) Başkanı Yaşar Zımba iş birliği protokolünü imzaladı.

Durmuş, yaptığı konuşmada, 2023 eğitim vizyonunda orta öğretim öğrencilerine yeni sertifikasyonlar kazandırılmasıyla ilgili hedeflerin olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir "ilk" olan lise öğrencilerinin hakemlik sertifikasyonlarına sahip olması için çalışma yaptıklarını belirten Durmuş, "Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan ilk protokolün ardından şimdi de futbol federasyonu ile benzer bir protokole imza attık. İnşallah çocuklarımız alacakları eğitimlerle hakemlik kurslarını başarıyla tamamlar. Sadece akademik değil, akademik bilgileri spor ve sanatla birleştirebilecek çalışmaları yürütmeyi arzu ediyoruz. Gençlerimizden yoğun ilgi ve talep gören bu çalışmalarda çocuklarımızın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yeterliliğe ve beceriye sahip olmalarını istiyoruz. Futbol kenti Sakarya'da bu çalışmayı yapmaktan ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.



