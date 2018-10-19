Lionel Messi'den örnek davranış! 400 çocuğu...

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, sadece saha içinde değil saha dışında da bir yıldız olduğunu tekrar kanıtladı.

Messi, Barcelona'da yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan Sant Joan de Deu isimli bir kanser tedavi merkezi için 2,7 milyon euroluk bağışta bulundu.

Arjantinli süperstarın çocuklar için bağışladığı miktar 2.7 milyon euroyu buldu.

''HEP BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ''

Lionel Messi, bağışın ardından ''Hep birlikte kanser hastalığına karşı savaşacağız. Birlikte olmamız işleri daha kolaylaştıracak. Bu çocukların hayalini gerçekleştirmekte yardımcı olabilirsem çok mutlu olacağım.'' sözlerini kullandı.