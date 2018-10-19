THY- Euroleague
0553 313 94 23

Lionel Messi'den örnek davranış! 400 çocuğu...

Messi, Barcelona'da yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan kanser tedavi merkezi için 2,7 milyon euroluk bağış yaptı.

19 Ekim 2018 Cuma 20:34
Lionel Messi'den örnek davranış! 400 çocuğu...

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, sadece saha içinde değil saha dışında da bir yıldız olduğunu tekrar kanıtladı.

Messi, Barcelona'da yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan Sant Joan de Deu isimli bir kanser tedavi merkezi için 2,7 milyon euroluk bağışta bulundu.

Arjantinli süperstarın çocuklar için bağışladığı miktar 2.7 milyon euroyu buldu.

''HEP BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ''

Lionel Messi, bağışın ardından ''Hep birlikte kanser hastalığına karşı savaşacağız. Birlikte olmamız işleri daha kolaylaştıracak. Bu çocukların hayalini gerçekleştirmekte yardımcı olabilirsem çok mutlu olacağım.'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:34
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 30 yılın en..
    2. Mama sandalyelerinin temizliğine dikkat!
    3. Uyarılar ardı ardına geldi! Son 24..
    4. Yeşil çay strese iyi geliyor
    5. Tırnak eti kurumasına dikkat!
    6. Limon suyunun cilde 4 faydası
    7. Kronik yorgunluk sendromu belirtileri..
    8. Yara izlerinden kurtulmak için bir de..
    9. Çocuklarda göz çapaklanması varsa...
    10. Bursa'da kürsüde konuşurken yere..
    11. Barak: 3,5 dakikada 300'den fazla..
    12. Trump'tan yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    13. Kalp büyümesi hakkında bilmeniz..
    14. Denizli'de ağaca asılı halde ölmek..
    15. İzmir'den kan donduran korkunç kaza!..
    16. 10 bin 860 paket kaçak sigara ele..
    17. Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı
    18. Sınırda büyük hareketlilik! "Kısa..
    19. Lionel Messi'den örnek davranış! 400..
    20. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kosova'dan FETÖ..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı