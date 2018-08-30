Linolenik asiti biliyor musunuz?

GLA: Gama linolenik asit’in kısaltılmışı. Sağlıklı bir cilde, saç ve tırnaklara sahip olmanızı sağladığı ve ilaçlar gibi yan etkilere sebep olmaksızın iltihap önlemede etkili olduğu için GLA önemli bir madde...

Araştırmalar ve klinik deneyler, keten tohumu yağı, ayçiçek yağı, siyah kuşüzümü, çuha çiçeği yağında bulunduğunu ve prostat ile erkek tipi kelliğin oluşumuna karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur. Günde bir çay kaşığı almanız yeterli. Siyah kuş üzümü yağı ve çuha çiçeği (yasemin) yağı kapsüllerini kullanabilir ya da bir çay kaşığı ayçiçeği yağını, diğer malzemelerle birlikte salata ya da diğer yiyeceklere ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tavsiye edilen dozu almış olursunuz.

Yeterli miktarda GLA almakta genellikle zorluk vardır. Günde iki kere 500 miligramlık siyah kuş üzümü kapsülü alarak, altı-sekiz hafta içinde saçınızın dokusunda, yoğunluğunda ve kalitesindeki gelişmeyi görebilirsiniz.