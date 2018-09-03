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Limon tam bir şifa kaynağı

Limon tek başına bir eczane dolusu ilaca bedeldir.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:42
Limon tam bir şifa kaynağı

Limon ağacını ilm olarak kim, nerede, ne zaman bulmuş da yetiştirmiş bilinmez. Tıpkı portakal, greyfurt, mandalina gibi.. Limon da “turunç ağacı”nın aşılanması ile elde edilir. “Çaya çorbaya limon..” diye satılsa da limon tek başına bir eczane dolusu ilaca bedeldir.

Ateşi ve tansiyonu düşürür. Kanı temizler. Susuzluğu giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Damar sertliği ve romatizmada faydalıdır. Gribin çabuk atlatılmasını sağlar. Mide, bağırsak ve idrar yollarındaki mikropları öldürür. Gıda zehirlenmesini önler. İdrar söktürür. Böbrek ve mesanede kum ve benzeri taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Yüzdeki sivilceleri geçirir. Cildin güzelleşmesini sağlar. Karaciğer hastalıklarında faydalıdır. Dişleri beyazlatır ve diş etlerini kuvvetlendirir. Nezleyi hafifletir. Skorbüt hastalığında faydalıdır. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. İshali keser. Kansızlığı önler. Fazla aybaşı kanamasını önler.

Nasırları söker. Mide ağrılarını dindirir. Baş ağrılarını ve vücut ağrılarını keser. Yüz çillerinde faydalıdır. Bu saydıklarımız raflar dolusu ilaç demektir. Ayrıca o ilaçların yan etki yapma tehlikesi olduğu halde garibim limonun böyle bir kötülüğü de yoktur.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:42
  1. limon
  2. limonun faydaları

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