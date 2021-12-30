Limon kabuğu faydaları neler? Limon kabuğu ile ne yapılır?

Limonu kullandıktan sonra sonra kabuğunu atıyorsanız dikkat! En az meyvesi kadar limonun kabuğu da faydalıdır. Limon kabuğundan bitki çayları yapabilir, sararan tırnak ve dişleri beyazlatmada kullanabilir, ev temizliğinde ve oda spreyi olarak kullanabilir, yağını yapabilir, pastalarda ve yemeklerde aroma vermesi için kullanabilir hatta ve hatta mikrodalga ve fırınların kötü kokusunu engellemek ve temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Limon kabuğunun faydaları nelerdir?

Diş etlerini güçlendiriyor.

Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor.

Bağırsakları koruyor.

Hücre hasarını önlüyor.

Kanser riskini azaltıyor.

Damar sağlığını koruyor.

Kötü kokuları engellemek için bu tarifi deneyin.

Ev Temizleyicisi ve Oda Spreyi

Malzemeler:

2 adet limonun kabuğu

Yarım litre su

3 dal taze biberiye

Sirke

Nasıl yapılır?

Yarım litre suya limon kabuklarını ekleyin, ardından biberiyeyle beraber kaynatın ve demlenmesi için bekletin. Soğuduktan sonra sirkeyi ekleyebilirsiniz. Sonra süzüp sprey şişeye boşaltıp temizleyici veya oda spreyi olarak kullanabilirsiniz.

Limon kabuğu yağı neye iyi gelir?

Limon yağı, aromaterapide yaygın olarak kullanılan bir esansiyel yağ türüdür. Stresi hafifletmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, ağrıyı hafifletmek ve kilo vermeye yardımcı olmak gibi yararlarının yanında cildin ölü hücrelerden temizlenmesini sağlayan limon yağı, küçük yaralar ve aknelerin tedavisinde etkilidir.

Limon kabuğu reçeli tarifi için malzemeler

10 adet limon

1/2 çay kaşığı limon tuzu

2 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Limon kabuğu reçeli tarifi nasıl yapılır?

Limonları güzelce yıkayın ve kabuklarını beyaz kısımlarına denk gelmemesine özen göstererek güzelce rendeleyin. Rendelediğiniz limonlardan iki tanesinin beyaz dış kısımlarını soyun. Ardından bıçak yardımıyla çizikler atın. Ardından limon kabuklarını ve kabuklarını soyuduğunuz limonu bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı kadar su ilave ederek bir gece dinlendirin. Ertesi gün kabuklar ve limon yumuşayana kadar güzelce kaynatın. (Yaklaşık 15-20 dakika) Ardından limonları içinden çıkarın. Ortadan ikiye bölüp sadece iç kısmını bir kenara ayırın. Pişen limon kabuklarını suyun içinden çıkarıp fazla sularını süzdürün. Bir tencerenin içerisine pişen limon kabuklarını, limon içini, toz şeker ve limon tuzunu aktarın. Üzerine 2 su bardağı da su ilave edin. Reçel suyunu çekip, şeker içinde güzelce eriyene kadar karıştırarak pişirin. Ardından ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra kavanoza aktararak muhafaza edebilir, dilediğiniz zaman afiyetle tüketebilirsiniz.