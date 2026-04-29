Şanlıurfa’da madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında faaliyet gösteren Liman Ayık Yaşam Derneği, umut olmaya devam ediyor. Yaklaşık 20 aydır faaliyetlerini sürdüren dernekte, 90 günlük tedavi sürecini başarıyla tamamlayan gençler için mezuniyet töreni ve aile buluşması düzenlendi. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Oruç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, dernek yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Program ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Dernek binasında düzenlenen buluşmada konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Oruç, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolüne dikkat çekti. Toplum olarak özellikle uyuşturucu başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Oruç, “Bu doğru adımlarla gençlerimizi yeniden hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir gencimizi bile bu sıkıntıdan kurtarmak, bizim için en büyük kazanımdır. Ancak bağımlılık yalnızca bireyin değil; ailenin ve toplumun ortak sorunudur. Bu nedenle özellikle ailelerimizin daha dikkatli ve bilinçli olması büyük önem taşıyor” dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına pasta kesimi gerçekleştirildi ve program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.