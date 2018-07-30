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Ligler başlamadan görevine son verildi! 2 ay önce anlaşma sağlamıştı

TFF 2.Lig ekiplerinden Karagümrükspor teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:58
Ligler başlamadan görevine son verildi! 2 ay önce anlaşma sağlamıştı

Süleyman Hurma'nın başkanlığa olmasının ardından flaş transferlere imza atan ve 1. Lig'i hedefleyen Fatih Karagümrük'te ilginç bir ayrılık yaşandı.

Geçen sezon Gaziantepspor'u çalıştıran ve bu sezon başlangıcı için ise Karagümrük takımıyla anlaşan Oktay Derelioğlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Şaşırtan kararın gerekçesi ise belirtilmedi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Sayın Hocamız Oktay Derelioğlu ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. 

Oktay Derelioğlu ve ekibine bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:58
  1. Gaziantep
  2. Fatih Karagümrükspor
  3. Karagümrükspor
  4. Oktay Derelioğlu
  5. TFF 2. Lig

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