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Ligin en flaş takımı! 3 büyükleri geride bıraktı

Süper Lig’de 16. hafta sonunda ikinci sıraya yerleşen Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi dev takımları geride bıraktı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:27
Ligin en flaş takımı! 3 büyükleri geride bıraktı

Süper Lig’de 16. hafta itibariyle 28 puanla ikinci sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi yüksek bütçeli takımları geride bıraktı.
Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Evkur Yeni Malatyaspor, sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

 

Ligin en mütevazi takımı

18 milyon Euro'luk takım değeriyle ligin en mütevazı takımları arasında bulunan Malayaspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a 2, Fenerbahçe'ye ise 14 puan fark atmış durumda.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ligde Medipol Başakşehir'in ardında 2. sırada bulunan sarı-siyahlılar, son olarak Antalyaspor'u 2-0 mağlup edip ve puanını 28'e çıkardı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:27
  1. Antalya
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Süper Lig

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