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Lider Halkbank, Galatasaray'ı konuk edecek

Voleybol Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

18 Ocak 2019 Cuma 11:59
Lider Halkbank, Galatasaray'ı konuk edecek

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 14. hafta müsabakası saat 14.00'te başlayacak.

Maç öncesinde Halkbank, 13 maçta 32,460 puanla lider durumda bulunurken, Galatasaray ise 12 maçta 26,140 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sırp smaçör Drazen Luburic, "Zorlu maratonda zor bir virajdayız. Fenerbahçe, Zenit Kazan ve şimdi de Galatasaray… Her biri farkı kulvarlarda birbirinden önemli rakipler. " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Zenit Kazan müsabakalarında iyi oynadıklarını kaydeden Luburic, "Galatasaray'a da aynı şekilde oynayıp karşılaşmadan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:59
  1. Efeler Ligi
  2. Galatasaray
  3. Halkbank
  4. Voleybol

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