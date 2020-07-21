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Dünya

Libya'dan Mısır Meclisine tepki

Libya Meclisi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye "Libya'ya müdahale" yetkisini veren Mısır Meclisini kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:15:00 -
Libya'dan Mısır Meclisine tepki

Başkent Trablus'taki Libya Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Meclisinin, 'meclis' kisvesine bürünen (Tobruk'taki Temsilciler Meclisi) ve Libya kabilelerini temsil ettiklerini iddia edenlerin gayrimeşru bir davetine dayanan kararını tamamen reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mısır Meclisinin kararını ivedi bir şekilde kınama çağrısı yapılan açıklamada, Libya hükümetinden de "bu tehdide siyasi ve pratik olarak yanıt vermek için hazırlıklı olması ve uygun karşılığı vermek için her türlü seçeneği değerlendirmesi" istendi.

Açıklamada, "Libya, Mısır'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit teşkil etmiyor ki Mısır Meclisi askeri müdahale tehdidi savursun." ifadesine yer verildi.

Mısır Meclisi dün, Cumhurbaşkanı Sisi'ye "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mustafa Bekri, 19 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Sisi'ye Libya'ya askeri müdahale konusunda yetki verilmesi konusunu görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağını" duyurmuştu.

Libya hükümetinin talebi olmadı

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetinin Mısır'dan herhangi bir talebi olmamasına rağmen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinden geçen hafta yapılan açıklamada Mısır'ın askeri müdahalesinden bahsedilmişti.

Akile Salih'in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır'ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

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