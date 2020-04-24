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Dünya

Libya'dan AB'ye rest! İrini Operasyonu'nu reddettiler

Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini isimli operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, operasyonu reddettiklerini açıkladı.

2020-04-24 04:58:00 -
Libya'dan AB'ye rest! İrini Operasyonu'nu reddettiler

Libya'daki Ahrar televizyon kanalının haberine göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, BM Güvenlik Konseyi'ne bir mesaj gönderdi.

Ülkesinin, AB tarafından başlatılan İrini Operasyonu'nu reddettiğini belirten Serrac, söz konusu operasyonun, Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini dile getirdi.

Serrac, Libya'nın doğu sınırları ve hava yolu üzerinden Halife Hafter'e destek amacıyla silah ve teçhizat akışı sağlandığının, ellerindeki raporlara göre kesin olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta İrini adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

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