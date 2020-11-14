Libya’daki yoksulları İHH çarşısı giydiriyor

İHH’nın Libya Kızılayı Misrata Şubesi koordinasyonunda hazırladığı ve Misrata Uluslararası Fuarı’nda açılan giyim çarşısında, bebek, çocuk ve yetişkin kıyafetleri ile ayakkabı bölümü yer alıyor. Toplamda 1500 göçmen aileye giyim yardımı ulaştırılacak çarşının açılışına, Türkiye’nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, Misrata Belediye Meclisi Üyeleri ve Libya Kızılayı Misrata Şubesinden yetkililer katıldı.



Başkonsolos Gürmeriçliler, etkinliği organize eden İHH’ya teşekkür ederken, İHH Libya Koordinatörü Taner Altun da Misrata’daki bu faaliyetin kurumun 6 konteynerlik yardım dağıtımının ilk ayağını oluşturduğunu kaydetti. Giyim dışında, gıda, temizlik malzemesi, maske ve dezenfektanın dağıtıldığı Hayır Çarşısı en az 1 hafta açık kalacak.