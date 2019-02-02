Libya’daki projeler için önemli adım atıldı Türk firmalarının Libya’da yarım kalan projelerinin devamına yönelik çalışma başlatılacak.

Türk firmalarının Libya’da yarım kalan projelerinin devamına yönelik çalışma başlatılacak. Bu kapsamda Türk-Libya Ortak Çalışma Grubu tarafından niyet beyanını içeren bir tutanak imzalandı.

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