  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi LG, üçüncü kez "AHRI Performans Ödülü" aldı
Ekonomi

LG, üçüncü kez "AHRI Performans Ödülü" aldı

LG'nin Ev Aletleri ve Hava Çözümü İş Birimi Başkan Yardımcısı Lee Kam-gyu: - "Doğayı ve insan yaşamını zenginleştiren eksiksiz bir HVAC ve enerji çözümleri sağlayıcısı olan LG, gelişmiş performans ve ayırt edici teknolojiye dayalı olarak küresel pazardaki rekabet gücünü daha da güçlendirecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:11:08 -
LG, üçüncü kez "AHRI Performans Ödülü" aldı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tarafından üst üste üçüncü kez Performans Ödülü'ne layık görüldü ve test edilen 73 modelin tümü performans değerlendirmesini geçti.

Şirket açıklamasına göre, Performans Ödülü almak için tüm kategorilerdeki ürünler arasından AHRI tarafından rastgele seçilen ürünün 3 yıl arka arkaya performans testini geçmesi gerekiyor. Bu nedenle AHRI Ödülü almanın zor olduğu kabul ediliyor. LG, 2015'ten itibaren her yıl testi geçtikten sonra ilk kez 2017'de bu ödülü aldı.

2017'den 2019'a kadar, LG'nin 7 ürün kategorisini temsil eden toplam 73 klima sistemi modeli test edildi ve değerlendirmeyi geçti. Bu ürünler arasında Değişken Soğutucu Akışkan (VRF), Paketlenmiş Terminal Klima (PTAC), Paketlenmiş Terminal Isı Pompaları (PTHP), Üniter Küçük Klima Ekipmanı (VMAC), Üniter Küçük Isı Pompası Ekipmanı (VMHP), Su Soğutmalı Su Soğutma ve Isı Pompası Buhar Sıkıştırma Döngüsünü (WCCL) Kullanan Su Isıtma Paketleri ve Hava Soğutmalı Su Soğutma Paketleri (ACCL) yer alıyor.

AHRI, yıllık testler için her kategoriden tüm ürünlerin en az yüzde 20'sini rastgele seçiyor. Enstitü, daha sonra test numunelerini, önde gelen bir standart sertifika yetkilisi ve AHRI tarafından akredite edilmiş bağımsız bir üçüncü taraf laboratuvarı olan Intertek'e, ürünlerin spesifikasyonlara uygun performans gösterip göstermediğini doğrulamak için gönderiyor.

1953 yılında kurulan bir ticaret birliği olan AHRI, 350'den fazla üye şirket ile dünya çapında HVACR ve su ısıtma ekipmanı üreticilerini temsil ediyor. Dernek, tüketici güvenini aşılayan sıkı bir performans değerlendirmesi gerçekleştirmesiyle tanınıyor.

Ödüllü ürünler arasında yer alan Multi V, büyük kapasiteli dış ünite, LG'nin amiral gemisi olarak kabul ediliyor. Orijinal olarak LG tarafından geliştirilen Üstün İnvertör Kompresörü, gelişmiş performans ve enerji verimliliği sağlayarak ürünü ticari klima pazarında öne çıkarıyor. Eksi 30 santigrat derece gibi ekstrem koşullar altında iyi bir ısıtma performansı sergiliyor. Bu da özellikle kışın sıcaklığın çok düşük bir seviyeye düştüğü Kuzey Amerika'daki popülerliğini ortaya koyuyor.

LG'nin küçük ve orta kapasiteli amiral gemisi olan Multi V S ise konutlarda kullanılıyor. Tek bir dış üniteye, 16 iç üniteye kadar bağlanabiliyor. Bu da onu büyük yerleşim alanları için bile uygun kılıyor. İç üniteler, müşterilerin istedikleri seçimleri yapabilmeleri için duvara monte konfigürasyondan tavan kasetinden kanal tipine kadar farklı şekillerde sağlanabiliyor.

Başka bir sertifikalı ürün olan PTAC ise otellerde sıklıkla kullanılan bağımsız bir birim. LG'nin PTAC birimleri, ısı eşanjörünün korozyonunu önlemek için özel kaplama teknolojisi ile uygulanan dayanıklılığa sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG'nin Ev Aletleri ve Hava Çözümü İş Birimi Başkan Yardımcısı Lee Kam-gyu, "Doğayı ve insan yaşamını zenginleştiren eksiksiz bir HVAC ve enerji çözümleri sağlayıcısı olan LG, gelişmiş performans ve ayırt edici teknolojiye dayalı olarak küresel pazardaki rekabet gücünü daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gök..
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler
Gündem

Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler

Türk Deniz Kuvvetleri hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Yunan donanmasının eski ve yıpranmış olduğunu belirterek ülke idare..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı