Larenjit nedir?



Çeşitli sebeplerden dolayı ses telleri tahriş olup bozulursa, ses kısılır ve boğuk çıkar. İki çeşit larenjit var: birincisi akut larenjit, ikincisi ise kronik larenjit. Her iki tip larenjitte de belirtiler aynıdır. Akut larenjit, genellikle virüslerden kaynaklanmaktadır. Bazı durumlarda bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar da, larenjite yol açabilmektedir. Virüslerin oluşturduğu akut larenjit, tedavi edilmeden kendiliğinden düzelen cinstentir.

Nezle ya da grip olan kişi, hapşurma ve öksürtme ile boğaz yollarını tahriş eder. Ayrıca dışardan alınan virüsler de, boğazda birikerek enfeksiyonlara sebep olur. Bunların hepsi larenjit olmak için yeterli sebeplerdir.

Diğer larenjit tipi de kronik olandır. Kronik larenjit, çok sigara içen kişilerde görülür. Ayrıca sürekli olarak alkol kullanan insanlarda da, kronikleşmiş larenjit görülebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Öncelikle, larenjitin sebebi araştırılır. Virüslerin mi yoksa bakterilerin mi larenjite yol açtığı bulunur ve buna uygun tedavi sağlanır. Bakterilerin yol açtığı larenjit için, ilaç tedavisi gereklidir. Ancak virüslerin neden olduğu larenjit, ılık içecekler ile düzelebilir.