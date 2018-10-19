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Lakers’a James yetmedi

NBA’de Portland Trail Blazers, Moda Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 128-119 mağlup etti.

19 Ekim 2018 Cuma 12:04
Lakers’a James yetmedi

NBA’de Portland Trail Blazers, Moda Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 128-119 mağlup etti. Lakers’ta yıldız basketbolcu LeBron James 26 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti.

NBA’de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da mücadele ettiği Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Philadelphia’da Joel Embiid 30 sayı, 12 ribaund, Ben Simmons 13 sayı, 13 ribaund ve 11 asist ile oynadı. Furkan ise 8 dakika 45 saniye parkede kaldı ve 1 asist yaptı. Bulls'ta ise Zach LaVine 30 sayı, 5 ribaund ve Bobby Portis 20 sayı, 11 ribaund ile takımına katkı verdi.

MİAMİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Miami Heat, Capital One Arena'da karşı karşıya geldiği Washington Wizards'ı 113-112 mağlup ederek ilk galibiyeti elde etti. Miami'de Josh Richardson 28 sayı, 5 asist, Rodney McGruder 20 sayı, 8 ribaund ve Derrick Jones Jr. 17 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Wizards'ta ise John Wall 26 sayı, 9 asist ve Bradley Beal 20 sayı, 2 asist ile oynadı.

LAKERS'A LEBRON YETMEDİ
Portland Trail Blazers, Moda Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 128-119 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Los Angeles Lakers ise sezona yenilgi ile başladı. Portland'da Damian Lillard 28 sayı, 6 ribaund ve CJ McCollum 21 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Lakers'ta ise LeBron James 26 sayı, 12 ribaund ve Josh Hart 20 sayı, 4 ribaundla takımına katkıda bulundu.

NBA’de heyecan bu akşam oynanacak 9 karşılaşma ile devam edecek.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:04
  1. los angeles lakers
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