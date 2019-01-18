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Lakers uzatmalarda kazandı

- Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı oyuncusu LeBron James'in yokluğunda Los Angeles Lakers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı uzatmaların ardından 138-128 yendi

18 Ocak 2019 Cuma 10:11
Lakers uzatmalarda kazandı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Los Angeles Lakers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı uzatmaların ardından 138-128 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin uzatmaya giden mücadelesinde, Los Angeles Lakers, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 138-128'lik skorla geçerek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı oyuncusu LeBron James'in yokluğunda Lakers'ta Kyle Kuzma 32 sayı ve 8 ribaunt, kenardan gelen Ivica Zubac 26 sayı ve 12 ribaunt, Lonzo Ball 18 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt ile galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.

Sezonun 18. mağlubiyetini alan Thunder'da Russell Westbrook 26 sayı, 13 asist ve 9 ribaunt, Paul George ise 27 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Terrance Ferguson 21 sayı, Steven Adams ise 17 sayı ve 15 ribauntla oynadı.


- Sixers zorlanmadı


Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers (Sixers), özellikle ikinci yarıdaki etkili hücumunun yardımıyla konuk olduğu Indiana Pacers'ı 120-96 yendi.

Sezonun 30. galibiyetine ulaşan Sixers'ta Jimmy Butler 27 sayı ve 8 asist, Joel Embiid 22 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, JJ Redick ise 20 sayılık performans sergiledi. Mücadelede 1 dakika süren alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 asist üretti.

Bu sezon 15. kez sahadan mağlup ayrılan Pacers'ta Thaddeus Young, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar


Washington Wizards-New York Knicks: 101-100

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 114-95

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 96-120

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 111-109

Denver Nuggets-Chicago Bulls: 135-105

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 128-138 (uzatmalarda)

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:11
  1. Amerikan Basketbol Ligi
  2. Los Angeles Lakers
  3. Oklahoma City Thunder
  4. Philadelphia 76ers

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