Laikçi yaşam biçiminin sonu! Kirli geçmişi zampara Metin’in peşini bırakmıyor

Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu hukuken kanıtladı... Akpınar cephesi sessiz kalsa da ikiz kardeşler bunu ispatlamak için büyük bir mücadele verdi. Şimdi her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Duygu Nebioğlu'nun babasına açtığı maddi-manevi tazminat davası devam ediyor. Son olarak 17 Temmuz'da görülen mahkeme ekim ayına ertelendi. Ben de hem mahkeme sürecini hem de ikizi Sevgi'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini Duygu Nebioğlu'na sordum.

"Yıllardır bizi yok sayan Metin Akpınar'a kırgınlığım büyük" diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Babam bizi bilmediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığını, ikizimle yurtta kalırken bizim varlığımızdan haberdar olduğunu biliyoruz. Tanıklarımız var. Ben babama işte söylediği bu yalandan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bizi yok sayarak hayatına devam etti. Bende ve kardeşimde ruhsal açıdan büyük hasar bıraktı. Biz bu süreçte çok yıprandık. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bize yaşattıklarının bedelini hukuk önünde ödesin istiyorum. Kardeşim Sevgi de önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacak. Bu davaları kazanacağımıza inancım tam. Ablam Dilara'nın da davası ekim ayına ertelendi. Orada da tıpkı bizde olduğu gibi gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum."

Mahkemenin sonuçlanmasının ardından konuşan Duygu Nebioğlu duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı. Sevgi benim arkamdan geldi. Biz ayrı ayrı yürütmek durumunda kaldık davalarımızı. Babamızdan bir babalık göremediğimiz için duruma artık maddi olarak yaklaştık. Bunu yapmasaydık ilahi adalet 'neden hakkınızı aramadınız' diye soracaktı. Babam aslında bize hayat boyu onu zorlamayacak yardımlarda bulunabilirdi. Babam bana yardımı şubat ayında kesmişti. Kardeşime yardıma devam ediyor biliyorum, o da en son 10 bin TL'yi ayda ikiye bölüp gönderiyordu."

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17 Temmuz'da yeni bir davaları olduğunu belirten Nebioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "17 Temmuz'da bir davamız daha var. Antalya Akseki Hukuk Mahkemesi'nde. Babam, kardeşimle benim tek gecelik ilişkisinin mahsulü olduğunu iddia etti. Ben öyle olmadığını düşünüyorum ve şahitlerim var. O davada bunların hepsini kanıtlayacağım. Bana bazı gerçekleri dürüst konuşsaydı bu hale gelmezdi. Babamın vefatından sonra biz hakkımız olanı alacağız. Bizi oyaladı ve yalanlar söylediği için bende kalıcı sağlık sorunları bıraktı."

Duygu Nebioğlu, Almanya'da yaşayan annesi Suphi Orancı'ya ulaşamadığını söyledi: "Annemin ortaya çıkması davamız için çok önemli. Çok yalan dolan döndü. Lütfen bize ulaşsın."

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu ve Sevgi kardeşler yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Kardeşlerden Duygu Nebioğlu, geçen yıl Metin Akpınar'a babalık davası açmıştı. Metin Akpınar gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı basın açıklamasıyla hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemişti.

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı. Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncunun kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından, ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da ünlü oyuncunun kızı olduğunu 21 yaşında öğrenmişti.

Metin Akpınar'ın kendisinden kızı olmadığını düşünerek sürekli şüphe duyması nedeniyle DNA testi yaptıran Katkıcı'nın test sonrasında Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı.

Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi. Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.

Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'dan sonra ikizi Sevgi Katkıcı'nın da babası olduğu kesinleşti. Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.

Katkıcı, "Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" demişti.

Kaynak: Sabah