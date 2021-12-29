KYK burs kredi ekim, kasım ve aralık ayı ödemesi yattı mı? KYK burs kredi nereye yatacak?

KYK bursu kazananların ücretleri ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ''İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

2022 KYK burs kredisi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs verileceğini açıklamıştı.