Kuzuyayla’da bayram sürprizi

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan ve BAE savaşa katılıyor! İran'da casus avı! 500 kişi gözaltına alındı! İran'ın enerji tesisleri vuruldu! 5816 Zulmü Bitmiyor: Ramazan Hoca Serbest Bırakılsın Çağrısı! 24 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 24 Mart 809: Hârun Reşîd'in vefatı (Halife) İran vurdu! İsrail'de siren sesleri Enerji altyapıları hedef alındı! Savaş başka bir boyuta taşınıyor İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı Irak'ta hava saldırı! 2 Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
Aktüel

Yeniakit Publisher
Hasan Hüseyin Maden Giriş Tarihi:
Kocaeli’nin doğa turizmi merkezlerinden biri olan Kuzuyayla, Ramazan Bayramı’nda misafirlerini kış manzarasının eşsiz güzelliğiyle karşıladı. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgede tatilciler, alışılmışın dışındaki bu manzarada yürüyüş yapıp karın tadını çıkarma fırsatı yakaladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kuzuyayla’da, üç günlük bayram tatili boyunca kar yağışı aralıklarla devam etti. 50 santimetreyi geçen kar kütleleri arasında doğa yürüyüşü yapan ve kar topu oynayan ziyaretçiler, ormanlık alanda keyifli vakit geçirdi.

Yoğun kar yağışıyla birlikte bölgedeki yaban hayatı da canlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya'da yetiştirilerek Kuzuyayla'da doğaya salınan kızıl geyikler, bembeyaz örtünün üzerinde görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaşan bu asil hayvanlar, bölgeye gelen ziyaretçiler için unutulmaz birer anı oluşturdu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23