Kuzuyayla’da bayram sürprizi
Kocaeli’nin doğa turizmi merkezlerinden biri olan Kuzuyayla, Ramazan Bayramı’nda misafirlerini kış manzarasının eşsiz güzelliğiyle karşıladı. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgede tatilciler, alışılmışın dışındaki bu manzarada yürüyüş yapıp karın tadını çıkarma fırsatı yakaladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kuzuyayla’da, üç günlük bayram tatili boyunca kar yağışı aralıklarla devam etti. 50 santimetreyi geçen kar kütleleri arasında doğa yürüyüşü yapan ve kar topu oynayan ziyaretçiler, ormanlık alanda keyifli vakit geçirdi.
Yoğun kar yağışıyla birlikte bölgedeki yaban hayatı da canlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya'da yetiştirilerek Kuzuyayla'da doğaya salınan kızıl geyikler, bembeyaz örtünün üzerinde görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaşan bu asil hayvanlar, bölgeye gelen ziyaretçiler için unutulmaz birer anı oluşturdu.