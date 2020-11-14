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Aktüel Kuzey Makedonya, KEİ'nin 13. üyesi oldu
Aktüel

Kuzey Makedonya, KEİ'nin 13. üyesi oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:25:29 -
Kuzey Makedonya, KEİ'nin 13. üyesi oldu

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, ülkesinin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 13. üyesi olduğunu bildirdi.

Osmani, düzenlediği basın toplantısında, KEİ'nin iki kıtayı ve 350 milyon nüfusu birbirine bağladığını belirterek, "Bu organizasyon, 20 milyon kilometrekarelik alanı ile Balkanlar, Kafkaslar ve Karadeniz olmak üzere üç farklı bölgeyi kapsamaktadır ve KEİ içindeki ticaret hacminin yılda yaklaşık 170 milyar dolar olduğunu belirtmek gerekir." dedi.

Örgüte üye devletler arasındaki iş birliği alanları hakkında bilgi veren Osmani, KEİ’nin faydalarının yalnızca yapılandırılmış bir örgüte üyelik ve üye devletler arasında ekonomik iletişim kanalı açılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda ortak projelerin uygulanmasıyla da ilgili olduğunu söyledi.

Altyapı veya enerji alanında, coğrafi olarak KEİ kaynaklı mega projelerin gelecekteki planlamalarını yakından takip edip kullanıcı olarak dahil olabileceklerini kaydeden Osmani, "Kesinlikle yabancı yatırımı çekmek için yeni koşullar ve fırsatlar yaratıyor, ayrıca yerli işletmeler için, özellikle ihracata yönelik olanlar için ek potansiyel yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya’nın 5 komşu ülkesinden 4'ünün halihazırda KEİ üyesi olduğunu hatırlatan Osmani, bunun da bölgesel çıkarları korurken, bu organizasyon içinde komşu olarak ve ayrı bir bölge olarak birlikte hareket etme fırsatlarını daha da açacağına işaret etti.

Osmani, Kuzey Makedonya’nın 2023 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığına adaylık başvurusu yaptığını da sözlerine ekledi.

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