Kuveyt'e İHA ve füze saldırısı

Kuveyt’te güvenlik alarmı verildi. Ülke Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin düşman füze saldırıları ve insansız hava araçlarına karşı koyduğu duyuruldu. Açıklama, bölgedeki gerilimin Körfez hattında daha da hissedilir hale geldiğini ortaya koydu.

Kuveyt Haber Ajansı (KUNA), Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının ülkedeki güvenlik durumu hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, "Kuveyt hava savunması şu anda düşman füze saldırılarına ve İHA'lara karşı koymaktadır." ifadesine yer verildi.

Ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman saldırılarını engellemesinin sonucu olduğu vurgulanan açıklamada, yetkili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyulması çağrısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.