Kuveyt Türk’e en iyi İslâmi finans kuruluşu ödülü

Kuveyt Türk, 189 ülkede okuyucu ile buluşan Global Finance dergisi tarafından düzenlenen World’s Best Banks Awards’ta ‘Türkiye’nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu’ seçildi. Bu yıl 20’ncisi Endonezya’da düzenlenen törende katılım bankasının yüzde 100 iştiraki olarak Almanya’da kurulan KT Bank AG ise ‘Avrupa’nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu’ ödülüne layık görüldü.

FAALİYETLERİ ÖDÜLLE TAÇLANDI

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki faaliyetlerinin ödülle taçlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’de 411 şube ile müşteri odaklı hizmet verdiklerinin altını çizen Uyan, “Finansman ihtiyacı olan birey ve firmaların gerçek ticarete konu olan ihtiyaçlarını fonlamayı sürdürerek reel ekonomiye destek veriyoruz” dedi.