Kuveyt, 1200'den fazla kişiyi vatandaşlıktan attı

Kuveyt, aralarında eski bir milletvekili ile milli takımda oynamış bir futbolcunun da bulunduğu 1266 kişinin vatandaşlığını iptal etti. Bu karar, yetkililerin ülkenin vatandaşlık kayıtlarını "temizlemeyi" amaçladığını söylediği geniş çaplı kampanyanın son aşaması oldu.

Pazar günü altı kararnameyle yayımlanan karar, resmi Kuwait Today gazetesine göre eski milletvekili Enver el Fikr ile eski Kuveyt milli kalecisi Nevvaf el Halidi de dahil çok sayıda kişiyi kapsıyor.

Bu son adımla birlikte, 4 Mart 2024'ten bu yana iptal edilen vatandaşlık sayısı 43 bini aştı.

Hükümet, bu adımı, "vatandaşlık sisteminde 1959'da vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana oluştuğu öne sürülen usulsüzlükleri gidermeye yönelik bir çaba" olarak tanımladı.

Fikr'in vatandaşlığı, babası ve amcasının vatandaşlığı iptal edildikten sonra iptal edildi. Fikr, "devlet güvenliği davaları" olarak tanımlanan iki kararın ardından Ocak 2025'ten bu yana altı yıllık hapis cezasını yatıyor.

Halidi ise, bu ay Kuveytli kadınların çocuklarını hedef alan yeni vatandaşlık iptali dalgasından etkilenenler arasında yer alıyor. Son değişikliklerden önce, Kuveyt vatandaşlık yasası, boşanmış ya da dul Kuveytli kadınların vatandaşlıklarını çocuklarına geçirmesine izin veriyordu.

Son adımdan etkilenen diğer isimler arasında davetçi Nebil el Avadi ile sanatçı Abdulkadir el Haddud da bulunuyor.

Vatandaşlıktan atma süreçleri İslam alimlerini, davetçileri, siyasetçileri, iş insanlarını, sanatçıları ve askeri yetkilileri de hedef alıyor.

