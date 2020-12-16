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Yaşam Kut nedir? | Kut ne anlama gelir?
Yaşam

Kut nedir? | Kut ne anlama gelir?

Kut nedir? Kuruluş Osman dizisinde geçen ‘kut’ kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, kut ne anlama gelir? | Eski Türklerde kut anlayışı nedir? | Kut ne için kullanılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:51:00 - 2020-12-16 12:54:39
Kut nedir? | Kut ne anlama gelir?

Kut anlamı | Kuruluş Osman'ın 16 Aralık Çarşamba yayınlanacak bölümünde Bamsı Bey, Savcı Bey’e “Ben Osman’ıma dersem ki kut sendedir. O vakit neydecen” diyor. Bu sebeple milyonlarca kişi kutun ne olduğunu, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kut ne anlamda kullanılıyor? Tarihte kut ne demek?

Kut nedir? | Kut ne anlama gelir?

Kut kelimesinin sözlükte birçok anlamı bulunuyor. Kut kelimesi genellikle eski Türklerde ülkeyi yönetme yetkisi olan aileyi ifade etmek için kullanılır.

Türk Dil Kurumu'nda kut kelimesinin anlamı şu şekilde tanımlanıyor:

1. Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç.

2. Mutluluk.

3. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket.

Kut, kısaca ülke yönetiminde sahip olunan güç, liderlik, yaratıcılık ve yetenek anlamlarına gelmektedir. Saadet baht ve mutluluk anlamlarına gelmektedir. Yetkilerin Tanrı tarafından verilmiş olması hem adaleti sağlama noktasında itici bir mekanizma oluşturmakta hem de hükümdarı kutsallaştırmaktadır.

Kut inancı, Türk devletlerinde başta olan insanların, kendilerine bu görevin Tanrı tarafından verilmiş olduğu inancı.

Herhangi bir kişinin yönetici olmayı hak etmesi için Tanrı’nın ona kut vermesi gerekir. Türk yönetim felsefesinde Göktengri’den gelen kut, yöneticilerin yönetmiş oldukları toplum üzerinde âdil bir yönetim tarzını ortaya koymaları için vermiş olduğu geçici bir yönetim yetkisidir. Başarılı olmayan, sorunları çözemeyen kağan Tanrı tarafından kendine verilmiş olan kutu kaybetmiş sayılır. Kutu alınmış olan kağanının Türk Milletini yönetme hakkı yoktur. Kağanın almış olduğu kut, onun sezebilme, hissedebilme, anlayabilme, kavrayabilme ve toplumu yönetebilme yeteneğini canlı tutar. Kut’un hakkını vermenin temel ölçüsü ise kağanın bilgeliğidir.

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