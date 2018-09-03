Kuşkonmaza mutfağınızda yer açın

Kuşkonmaz’a tıbbi dilde “asparagus” denir. Bazı yerlerde ise biz “Tilkişen” deriz. 150 kadar türü vardır. Tıbbi kuşkonmaz yabani olarak yetişir. Kök ve rizomlarında şekerler, mannit, koniferin, asparajin A ve C vitaminleri vardır. Hekimlikte kökü ve tomurcukları kullanılır.

Kalp hastalıklarından doğan ödemleri giderir. İdrar söktürür. İdrar yollarını temizler. Sinirleri kuvvetlendirir. Kanı temizler. Karaciğer ve böbreklerin muntazam çalışmasını sağlar. Karaciğer şişliğini indirir. Dalak hastalıklarında faydalıdır. Zihin yorgunluğunu giderir. Sivilce ve egzamanın iyileşmesinde yardımcı olur. Kandaki şeker miktarını düşürür. El ve ayaklarda görünen şişlikleri indirir. Bel soğukluğu böbrek ve mesane iltihabı olanlarla, çok sinirli kimselere zararlıdır.

KUŞKONMAZ YEMEĞİ

Tilkişenlerin yemeğini yapmak basit. Taze yerlerini alın ve kartlaşmış kısımlarını atın. Onun için tek tek kontrol edin. Daha sonra tavada biraz soğan sarartılıp, doğranmış tilkişenler, köremen ve soğan yapraklarını tavaya koyarak biraz kavurun ve en sonra da üzerine yumurta ekleyin.



İçlerinden kalın ve iri olanlarını seçerek kızartmasını da yapabilirsiniz. Bu tilkişenleri biraz haşladıktan sonra unlayın ve kızartın... Beğeneceksiniz.. Tabii bütün bu tarifleri yapabilmeniz için gelecek ilkbaharı beklemek zorundasınız! Köremen nedir derseniz, onlar da ilkbaharda çıkan bir otsu bitkidir..

KUŞKONMAZ FIRINDA

Malzemeler:

• 1 demet kuşkonmaz • 2 yemek kaşığı zeytinyağı • Tuz • Karabiber

Yapılışı: Öncelikle fırının ızgara kısmını ayarlayıp, ısıtın. Temizleyip soyduğunuz kuşkonmazları büyük bir parça alüminyum folyo üzerine yerleştirin. Onun üzerine tuzu ve karabiberi serperek zeytinyağını iyice gezdirin.

Alüminyum ile her yerini kapatıp, paket haline getirin.



Fırının en üst rafında 15 dakika kadar pişirip dilediğiniz et ve tavuk yemeklerinin yanında servis edin.