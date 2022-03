Kuşburnu çayı: Bir bardak içmeniz yeterli! Kan şekerini anında düşürüyor

Her yaştan insanın afiyetle içtiği kuşburnu yüksek C vitamini oranıyla bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yardımcı olan bir bitkidir. Kendine özgü lezzetiyle ön plana çıkan kuşburnu çay dışında marmelat olarak da ülkemizde sıklıkla tüketilmektedir. Çin tıbbında kullanılan kuşburnu inanılmaz faydalarıyla da ön plana çıkıyor.

Kuşburnu çayı, şifalı çaylar içerisinde en çok tüketilen çaylar arasında bulunmaktadır. Bununla beraber tam anlamıyla popülerlik kazanmış olan bir çay türüdür. C vitamini konusunda oldukça zengin olan kuşburnu çayı, bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş kuşburnunu yıkayarak, bir su bardağına 2 veya 3 çay kaşığı kadar ekleyerek ocakta 10-15 dakika kaynatabilirsiniz. Kaynatma aşamasından sonra ocağın altı kapatılarak demlenmeye bırakılır. Dilerseniz kuşburnu meyvesinin yapraklarını da çayınıza ilave edebilirsiniz.

Kan şekerini anında düşürüyor. Kalp hastalıkları, mide ülseri, gastrointestinal sorunlara iyi geliyor.

Kuşburnu barındırdığı vitaminlerle vücuda birçok fayda sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği iddia ediliyor. Bu iddialardan bazıları araştırmalarla diğerlerinden daha iyi destekleniyor.

ARTRİT

Bir dizi çalışma, kuşburnunun osteoartrit ("aşınma ve yıpranma artriti") ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Scandinavian Journal of Rheumatology'de 2005 yılında yayınlanan bir araştırmada, araştırmacılar, günlük 5 gram kuşburnu takviyesinin, üç haftalık kullanımdan sonra osteoartrit ağrısını ve ağrı kesici ilaç ihtiyacını plasebodan daha iyi azalttığını bildirdi.

Ayrıca, Phytomedicine'de 2010 yılında yapılan bir araştırma, kuşburnu takviyelerinin romatoid artritli kişilerde fiziksel işlevi iyileştirdiğini, ancak ağrıyı hafifletmek için çok az şey yaptığını buldu.

KALP HASTALIĞI

European Journal of Clinical Nutrition'da yapılan küçük bir araştırmaya göre, kuşburnu obezitesi olan kişilerde kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir . Bu çalışma için vücut kitle indeksi (BMI) 30'un üzerinde olan 31 kişiye kuşburnu tozu veya plasebo içeren günlük bir tonik verildi.

Altı hafta sonra kuşburnu grubu, kalp hastalığı belirteçlerinde (sistolik kan basıncı ve kolesterol seviyeleri dahil) plasebo grubuna göre daha fazla gelişme gösterdi . Diğer taraftan, vasküler inflamasyonda artışlar ve diyastolik kan basınçlarında azalma olmadı .

ŞEKER HASTALIĞI

Ön araştırmalar, kuşburnunun özellikle obezite ve yüksek tansiyon gibi risk faktörleri olan kişilerde tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılara göre kuşburnu, kan şekeri seviyelerini normalleştirebildi ve kolesterolü kontrol altında tutabildi. Bitkideki bileşiklerin, pankreasta insülin üretiminden sorumlu beta hücrelerinin büyümesini uyardığı varsayılmıştır.

MİDE ÜLSERİ

Kuşburnu, nesiller boyunca ishal, mide ülseri ve diğer gastrointestinal sorunları tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu halk ilacının gerçekten işe yarayabileceğine dair artan kanıtlar var.

İspanya'daki Zaragoza Üniversitesi'nden 2017 yılında yapılan bir incelemeye göre kuşburnu, bağırsak kaslarının kasılmasını neredeyse ishali tedavi etmek için kullanılan ilaç kadar etkili bir şekilde yavaşlatıyor gibi görünüyor.

Kuşburnu ayrıca midedeki pH dengesini değiştirerek ülser riskini azaltır. Bunu yaparak, ülser gelişiminden büyük ölçüde sorumlu olan bakteri olan Helicobacter pylori ( H. pylori ) için adeta yok edici bir ortam yaratabilir. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacaktır.

ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN

Antioksidanlar, serbest radikal adı verilen moleküllerin neden olduğu hücre hasarını koruyan veya azaltan maddelerdir. Antioksidanlar açısından zengin yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi kalp hastalığı, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik durumlara karşı koruma sağlıyor. Altı meyve ekstraktının antioksidan içerikleri üzerine yapılan bir çalışmada, kuşburnunun en yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu bulunmuştur. Daha spesifik olarak, tümü güçlü antioksidan özelliklere sahip olan yüksek düzeyde polifenoller , karotenoidler ve C ve E vitaminleri içerdiği de bulgular arasında yer alıyor.

Kuşburnundaki bu antioksidanların miktarları, bitki türüne, hasat zamanına ve bitkinin yetiştirildiği rakıma bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. İlginç bir şekilde, daha yüksek rakımlardan gelen bitkiler daha yüksek antioksidan seviyelerine sahip olma eğilimindedir. Ek olarak, araştırmalar kurutulmuş kuşburnunun taze çeşitlerden daha az antioksidan sunabileceğini gösteriyor.

Kuşburnu çayı her ikisi ile de yapılabileceğinden, kurutulmuş kuşburnu veya poşet çay yerine taze kuşburnu kullanarak daha fazla antioksidan alabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Kuşburnunun en etkileyici faydalarından biri, yüksek konsantrasyonda C vitamini içermesidir. Kesin miktar bitkiye göre değişmekle birlikte, kuşburnunun tüm meyve ve sebzeler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. C vitamini, bağışıklık sisteminizde aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli rol oynar;

Vücudunuzu enfeksiyona karşı koruyan lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarmak

Lenfositlerin işlevini arttırır

Cildinizin dış patojenlere karşı koruyucu bariyerini korumaya yardımcı olmak

Kuşburnu, C vitaminine ek olarak, yüksek düzeyde polifenoller ile A ve E vitaminleri içerir ve bunların tümü bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve korumaya yardımcı olur.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Araştırmalar kuşburnu çayının kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, Rosa canina bitkisinden elde edilen kuşburnunun, yağ yakma özelliklerine sahip olabilen tilirosid adı verilen bir antioksidanda yüksek olduğunu gösteriyor.

Obeziteye yatkın farelerde yapılan 8 haftalık bir çalışmada, %1 kuşburnu özü içeren yüksek yağlı bir diyetle beslenenler, takviye almayan hayvanlardan önemli ölçüde daha az vücut ağırlığı ve mide yağı kazandılar. İnsan araştırmaları da benzer sonuçlar gösteriyor.

Aşırı kilolu 32 yetişkinde yapılan 12 haftalık bir çalışmada, günde 100 mg kuşburnu özütü almak, plasebo grubuna kıyasla vücut ağırlığını ve mide yağını önemli ölçüde azalttı. Bununla birlikte, mevcut araştırmalar, çayın değil, konsantre kuşburnu özünün etkileriyle sınırlıdır. Kolajen vücudunuzdaki en bol proteindir ve cildinize esneklik sağlamaktan sorumludur. C vitamininin kolajen sentezini desteklediği ve cilt hücrelerini güneş hasarına karşı koruduğu, her ikisinin de cildinizin daha sıkı ve genç görünmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Kuşburnu çayı bu vitaminde yüksek olduğundan, içilmesi cildinize fayda sağlayabilir.

CİLT SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLAR

Ek olarak kuşburnu çayı, kolajenin parçalanmasını önlemeye yardımcı olduğu için yaşlanma karşıtı etkilere sahip olabilen karotenoid astaksantin içerir. Kuşburnu çayındaki diğer karotenoidler de cilt sağlığına fayda sağlayabilir.

Özellikle A vitamini ve likopenin cilt hücrelerini güneş hasarına karşı koruduğu bilinmektedir.34 kişiyle yapılan 8 haftalık bir çalışma, günde 3 gram kuşburnu tozu tüketenlerin daha az kaz ayağı kırışıklığı yaşadığını ve ayrıca cilt nemi ve elastikiyetini iyileştirdiğini gösterdi. Bununla birlikte, kuşburnu çayı içmenin cilt sağlığı üzerinde aynı etkiye sahip olup olmayacağı açık değildir. (Vatan)