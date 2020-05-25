Kuşadası’nda şehit ailelerine bayram ziyareti

Kuşadası protokolü, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile jandarma ve sahil güvenlik görevlilerinden oluşan heyetler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 4 gün boyunca evlerinde olan şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiler. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bayramı evlerinde geçiren şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini belirterek, “ Ailelerimizle bayramlaştık. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet duygularımızla bir kez daha anıyorum “ dedi.